سيئول 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.// انتهى //06:43ت م0005