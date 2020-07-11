سيئول 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستجاوزت صادرات كوريا الجنوبية السنوية من السلع الثقافية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2019، مدفوعة بالأرباح في قطاعي الألعاب والشخصيات الخيالية، حسبما أظهر تقرير حكومي حديث.وبلغت تقديرات مجموع الصادرات الخارجية لحوالي 2500 شركة في 11 من قطاعات الثقافة والترفيه في العام الماضي 10.4 مليار دولار، بزيادة بواقع 8.1 في المئة عن عام 2018، وتضمنت الصناعات التي شملتها التقديرات الأفلام والبث الإذاعي والنشر والموسيقى والألعاب والرسوم المتحركة والإعلانات والشخصيات والمعلومات وحلول المحتوى المختلفة.ومن حيث الحجم، كان قطاع الألعاب أكبر مصدر بقيمة 6.98 مليار دولار، كما حقق نموا سنويا بنسبة 8.9 بالمئة. وتلاه قطاع الشخصيات الخيالية المحمية بحقوق الملكية الفكرية الذي حقق نموا بنسبة 10.7 بالمئة ليسجل 824.9 مليون دولار.وسجلت صادرات المنتجات الموسيقية 640 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.4 بالمئة، بسبب تزايد الطلب في أمريكا الشمالية وأجزاء أخرى من العالم على موسيقى الكي-بوب.وشهدت الصادرات في قطاعات النشر والسينما والإعلان انخفاضا بنسبة 13.8 بالمئة و9.0 بالمئة و7.5 بالمئة على التوالي.وقال التقرير أيضا إن قيمة المبيعات الإجمالية للصناعة الثقافية بشكل عام نمت بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 125.4 تريليون وون.// انتهى //06:56ت م0006