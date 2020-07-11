الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس الإمارات وحاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي.خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا.أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في المملكة.الشورى يلامس هموم المتقاعدين ويلبي احتياجاتهم.إمام الحرم: كم من أوبئةٍ حَلَّتْ ثم اضمحلَّتْ.السديس يدشن خطة الرئاسة لموسم الحج.د. الثبيتي: الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة ويحفظ الأنفس.مركز الملك سلمان للإغاثة.. خدمات ومشروعات لأهالي اليمن.الصحة: المتعافون (163026) حالة وغالبية المصابين حالتهم مطمئنة.فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية.إعادة محامي ترمب السابق إلى السجن.«كورونا» يصيب القلب أيضاً.تغريم إيران 879 مليون دولار لضحايا التفجير.. ومحامي المدّعين يتوعّد بالسجن.عبدالملك يؤكد تحقيق خطوات إيجابية على طريق «اتفاق الرياض».// يتبع //07:14ت م0007