وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهاب إيران.. والموقف الدولي الموحد ) : التجاوزات الإيرانية في المنطقة عن طريق أذرعها الإرهابية لا تزال مستمرة سواء في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولعل سلوك هذا النظام بات يقيم الحجة على نفسه بما يستوجب الموقف الحازم الموحد من قبل المجتمع الـدولـي؛ لـردع نظام طهران الذي يصر على دعم مليشياته الإرهابية لتنفيذ المزيد من الاعتداءات والجرائم والخروقات لكل الـهدن والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية، رغم حظر الأسلحة، والذي بات من المؤكد أن حث المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، كون إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية مع وجود الحظر، هو صوت العقل ونداء الحكمة وخيار السلام الأوحد أمام العالم، فباستمرار هذا السلوك الإيراني سيستمر بث المزيد من التهديد للأمن الإقليمي على وجه الخصوص والـدولـي بشكل عام، فالاعتداءات الحوثية الـتي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والـطيارات المسيرة والأسلحة التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، تؤكد أن رفع الحظر سيشجع إيران للقيام بسلوك أكثر شراسة وأكثر عدوانية، وبالـتالـي ستنعكس آثار ذلـك الـعدوان والإرهاب على كافة أوجه الحياة والاستقرار في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والأمني والإنساني على حد سواء.وأضافت أن ما عبر عنه مجلس الأمن الـدولـي من إدانة لاستهداف الميليشيات الحوثية لأراضي المملكة بالـطائرات دون طيار والـصواريخ الباليستية، وتجديد التأييد للتوقف الـفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة الـسلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك الـتوقف عن عرقلـة وصول المساعدات الإنسانية. تنسجم في أطر وحيثيات المشهد الـراهن والمرتبط بسلـوك النظام الإيراني المحبط في المنطقة، والـذي يجعلنا نستدرك ضرورة الحلول الـرادعة لهذه الممارسات التي كما هي تسجل المزيد من التهديد لأمن المنطقة، فهي تفاقم معاناة الأبرياء في البلاد العربية التي تعاني من هذه التجاوزات والتي نشاهد أكثر مشاهدها ألما في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعات الحوثي الإرهابية في اليمن، التي تأتمر وتتلقى الـدعم من النظام الإيراني، والـتي كانت جرائمها واعتداءاتها ونهبها للمساعدات سببا في تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك الأجزاء خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد، مما يجعل العالم أمام خيارات محددة وهي ذات الخيارات الـتي تدعمها المملكة تحقيقا للأمن والسلام والاستقرار محليا ودوليا.// يتبع //07:20ت م0009