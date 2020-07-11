سانتياغو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت تشيلي امس الجمعة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد وصلت إلى 309274، فيما بلغ عدد الوفيات 6781.وذكرت وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة و99 حالة وفاة أخرى بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أفادت وزارة الصحة بأنه يوجد حاليا 24440 حالة إصابة نشطة بالفيروس، بينما تماثل 278053 مريضا للشفاء حتى الآن.ولا تزال تشيلي تطبق حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولا تزال حدودها مغلقة.// انتهى //07:53ت م0012