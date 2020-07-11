القاهرة 20 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسرصدت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين فصائل ميليشيات طرابلس من أجل السيطرة على محطات الوقود في منطقة جنزور غربي العاصمة.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة حدة التوتر التي تصاعدت عقب استشهاد شاب وإصابة أخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة كفل حارس.ونشرت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتخلي عن أي مخطط لضم أراض فلسطينية، وتحذيره من أن ذلك سيضر بالسلام.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 85 حالةً وخروج 521 متعافياً من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 23 ألفاً و 274 شخصاً.وتطرقت صحف القاهرة إلى دعوة منظمة الصحة العالمية إلى التضامن ضد فيروس كورونا بعدما تجاوزت الحصيلة العالمية للمصابين حاجز ال ١٢ مليون مصابا وبلغت الوفيات نحو ٥٥٠ ألف حالة.// انتهى //08:36ت م0014