بيروت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمؤشرات إرتفاع العدد التراكمي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت يوم أمس ٧٧ حالة ما رفع العدد التراكمي العام إلى ٢٠٨٢ حالة.وسلطت الضوء على الإنذار التي أطلقته الأمم المتحدة على لسان المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه بأن الوضع في ​لبنان​ الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة.وركزت الصحف على تحديد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعد اصدار الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه يوم الجمعة ٧ اغسطس ٢٠٢٠.و تطرقت إلى استخدام روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي ينص على تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.وفي الشأن الفلسطيني عرضت لمطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل بالتخلي عن مشروع ضم أجزاء من الغربية وتحذيره من أن ذلك سيؤدي إلى الاضرار بالسلام.وتناولت الارتفاع القياسي لإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ التي سجلته الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية والذي بلغ أكثر من ٦٣ الف إصابة.// انتهى //09:42ت م0016