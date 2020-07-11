رام الله 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، و إصابة 396 آخرين.وأبرزت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو "التخلي عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع .وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي : إن الضم الجزئي أو المرحلي، يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص السلام، وأن الاستمرار في توفير الغطاء لدولة الاحتلال وعدم مساءلتها وحرمان الشعب الفلسطيني من الحماية سيعرض النساء الفلسطينيات لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي الأمن والحقوق التي تستحقها المرأة الفلسطينية.وأوردت خبر اعلان نيكاراغوا رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية ضم اجزاء من أرض الدولة الفلسطينية بالقوة، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتكريس دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //10:03ت م0019