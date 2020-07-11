سنغافورة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسفاز حزب العمل الشعبي الحاكم بسنغافورة اليوم في الانتخابات العامة التي جرت وسط أزمة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .وحاز الحزب الذي يحكم سنغافورة منذ ثلاثة عقود على 83 مقعدا من أصل 93 و حصد مانسبته 61,2 بالمئة من أصوات الشعب وهو ما يمثل تراجعا مقارنة بنسبة 70 بالمئة التي فاز بها في الانتخابات السابقة عام 2015.وحصل حزب العمال المعارض على 10 مقاعد كأفضل نتيجة انتخابية يحققها في الانتخابات .// انتهى //12:17ت م0032