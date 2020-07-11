جيزان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسينظم "منزل منتصف الطريق" لتأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان "أدوار الأسرة في الوقاية من المخدرات"، عبر تطبيق زوم الإلكتروني.وتأتي المحاضرة التي تقام في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن الفعاليات التي ينظمها "منزل منتصف الطريق"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقام تحت شعار " معرفة أفضل لرعاية أفضل".// انتهى //13:02ت م0035