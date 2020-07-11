اجتماعي / "أدوار الأسرة في الوقاية من المخدرات" محاضرة عن بعد في جازان غداً
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
جيزان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
ينظم "منزل منتصف الطريق" لتأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان "أدوار الأسرة في الوقاية من المخدرات"، عبر تطبيق زوم الإلكتروني.
وتأتي المحاضرة التي تقام في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن الفعاليات التي ينظمها "منزل منتصف الطريق"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقام تحت شعار " معرفة أفضل لرعاية أفضل".
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