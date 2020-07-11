تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيَد في العاصمة التونسية أمس، بوزير المالية في حكومة الوفاق الليبية فرج بومطاري الذي بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشروعات المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك.وألقت الضوء على ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان المؤسسة الوطنية في ليبيا عن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط، مؤكدة أنها ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة.وتناقلت صحف السبت إعلان المحكمة الخاصة بلبنان، عن تحديد يوم 7 أغسطس القادم موعداً للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مشيرة إلى أن المحكمة الدولية كانت قد أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، الذي كان مقرراً صدوره منتصف شهر يونيو، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.وكتبت عن تجاوز حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً، بأكثر من 134 ألف وفاة فيما بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.ونقلت صحف تونس عن مسؤولين في نيبال أن سيولا وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وشردت آلافا آخرين في غرب البلاد ، فضلا إلى وجود أضرار مادية ودمارا في بعض المنازل وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا.// انتهى //13:06ت م0037