صبيا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صبيا ممثلة بالقسم النسائي أمس، تنفيذ فعاليات النادي التربوي الافتراضي بمشاركة أكثر من ٧٠ فتاة.وبينت مساعدة المشرف العام على القسم النسائي باللجنة فاطمة أيوب أن النادي يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الفتيات في المرحلة العمرية ما بين 14 و 18 عاماً في عدد من المجالات التربوية والعلمية والقيم وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الفتيات، وذلك سعياً لاستثمار أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف بما يعود عليهن بالفائدة.وأشارت إلى أن فعاليات النادي ستتضمن على مدى أسبوعين العديد من اللقاءات الحوارية التربوية والأنشطة والمسابقات الثقافية، إضافة لعقد ورش عمل تتناول تطوير الذات لدى الفتيات.// انتهى //13:13ت م0039