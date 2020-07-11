تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأحبط قوات الجمارك التابعة لمحافظة قليبية شمال شرق تونس فجر اليوم، محاولة هجرة غير شرعية لسبعة عشر شخصاً كانوا يعتزمون الدخول إلى التراب الإيطالي عبر البحر .وأفاد بيان صادر عن الجمارك التونسية أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن زورق مطاطي، مشيرة إلى انه تمت إحالة الموقوفين على السلطات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //13:26ت م0042