رياض الخبراء 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رياض الخبراء بالتعاون مع بلدية المحافظة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم"، تضمنت جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.// انتهى //13:29ت م0044