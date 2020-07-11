الجزائر 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أمس، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس في الجزائر إلى 18242 حالة، بينها 996 وفاة.وأخبرت عن تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال مباحثاته مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو في روما، على حتمية عودة أطراف الصراع الليبي إلى طاولة المفاوضات وتجنيب المنطقة عواقب وخيمة جراء التصعيد العسكري.وعرجت على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتخلي عن خططه لضم أراض فلسطينية، محذرا من تداعيات هذه الممارسات على السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وتطرقت إلى دعوة منظمة الصحة العالمية إلى التضامن ضد فيروس كورونا بعد أن تجاوزت الحصيلة العالمية للمصابين الـ 12 مليون مصابا وبلغت الوفيات نحو 550 ألف حالة.// انتهى //13:35ت م0045