جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسوجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة, دعوتها لمسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظات المنطقة لحضور اللقاء الذي يستعرض آلية التنسيق الوظيفي الحديثة بموقع (تقني) وتخصصات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة, والذي يُعقد الاثنين القادم عبر منصة غرفة جدة.وبهذه المناسبة , أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة, إلى أهمية فتح قنوات مباشرة بين منسقي التوظيف في المنشآت التدريبية وقطاعات الأعمال الأمر الذي يعني مضاعفة توفير فرص التدريب والتوظيف ، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الكوادر المهنية الوطنية للعمل في العديد من المجالات الوظيفية الإدارية والفنية في ظل التعاون مع منشآت القطاع الخاص ، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل المحور الرئيسي لاستكمال متطلبات تحقيق التكامل والتنمية بين القطاعات .ونوه بالدور الذي تمثله غرفة جدة تجاه استضافة العديد من اللقاءات المهنية التي تعرّف بالتخصصات التقنية والمهنية التي تدرّب عليها الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة وتعزز التواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتذلل العوائق التي تواجه قطاعات التوظيف وتفعيل التواصل الإلكتروني بين مراكز التنسيق الوظيفي وقطاعات الأعمال ، في الوقت الذي فتحت منشآت التدريب التقني أبوابها للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل تعزيز إمكانات الوصول الشامل, وهو ما يعني العمل على استحداث برامج وآليات جديدة لتوظيفهم وتوفير بيئة تسهم في عطائهم.يُذكر أن اللقاء الذي يقام عن بُعد يستقبل مسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بالقطاع الخاص بمحافظات منطقة مكة المكرمة عبر التسجيل من خلال الرابط : https://cutt.us/VRcvC .// انتهى //13:41ت م0046