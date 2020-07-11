الدمام 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 775 جولة رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.وأسفرت هذه الجولات عن تحرير 101 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 28 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان تكدس في مساكن العمالة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تستقبل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمباشرتها على الفور، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو الكترونياً.// انتهى //13:50ت م0048