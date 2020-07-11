الطوال 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسنفذ مركز النشاط الاجتماعي بقرية المباركة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال اليوم، برنامجاً توعوياً تحت عنوان "نعود بحذر".وأوضح مدير المركز يحي بن علي عواف أن البرنامج يهدف إلى توعوية المواطنين والمقيمين وتعليمهم طرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وكيفية الحد من انتشاره والطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات و المحافظة على النظافة بشكل عام، مشيراً إلى أنه جرى توزيع ١٥٠٠ كمامة صحية، إضافة لتوزيع معقمات اليدين والعديد من النشرات التوعوية بالطرق الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:56ت م0050