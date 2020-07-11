الدمام 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ (840) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (147.575) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (476) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.كما رفعت الأمانة (7508) أطنان من النفايات، وأزالت (3723) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (8894) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على السلامة العامة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى//14:43ت م0051