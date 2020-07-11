الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأوضحت "صحة الرياض " أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفى رويضة العرض خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م بلغ (49854) مستفيدا، حيث استفاد مايقارب من (20147) مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف .وبينت أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها لـ(4335 ) مراجعا، كما أجرى المستشفى (7441) فحصا مخبريا، و (3251) فحصا شعاعيا، مشيرة إلى أن مستشفى رويضة العرض العام أجرى (120) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (104) عمليات جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية (224) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (52) مستفيدا ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 4 مراكز صحية (14180) مستفيد .// انتهى //15:14ت م0054