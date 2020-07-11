اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
بيروت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 2.16 % ليغلق عند مستوى 625.86 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 202 ألف و332 سهماً بقيمة 2 مليون و900 ألف دولار أميركي، مقابل 1 مليون و8 آلاف سهم بقيمة 2 مليون و300 ألف دولار أميركي بنهاية الأسبوع السابق.
كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.40 مليار دولار، بارتفاع من 6.30 مليار دولار الأسبوع الماضي.
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15:17ت م
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