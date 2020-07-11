بيروت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 2.16 % ليغلق عند مستوى 625.86 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 202 ألف و332 سهماً بقيمة 2 مليون و900 ألف دولار أميركي، مقابل 1 مليون و8 آلاف سهم بقيمة 2 مليون و300 ألف دولار أميركي بنهاية الأسبوع السابق.كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.40 مليار دولار، بارتفاع من 6.30 مليار دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //15:17ت م0056