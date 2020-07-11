شبوة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسيواصل مشروع مياه قرية نوخان بمديرية عتق في محافظة شبوة ضخ المياه للمستفيدين وذلك بعد استكمال كافة مكونات المشروع، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.يذكر أنه تم خلال المشروع بناء خزان سعة 50 مترا مكعبا وخط أنابيب إسالة بطول ستة كيلومترات وشراء وتوريد مضخة دفع وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 58 ألف دولار أمريكي.وقدمت قيادة فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة خالص شكرها للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الأساسي في استكمال إنجاز هذا المشروع الخدمي المهم، مشيرة إلى أنه يعد أول مشروع مياه يقام في المنطقة و سيستفيد منه نحو 1,500 شخص، داعية الأهالي إلى التعاون المشترك من أجل الصيانة المستمرة لمكونات المشروع والحفاظ عليها وبما يمكن من ديمومة خدماته للمواطنين.// انتهى //15:18ت م0057