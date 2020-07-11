عمّان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب.//انتهى//15:39ت م0058