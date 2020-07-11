الداير بني مالك 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة الداير بني مالك أمس حملة للتبرع بالدم تحت شعار " بدمك تنبض الحياة " بالتعاون مع مستشفى الداير بني مالك العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم ، وذلك بمقر البلدية.وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم للحفاظ على الإمدادات الكافية من الدم بمستشفيات المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة، وتحقيق الوصول للدم ونقله بشكل شامل وآمن في الوقت المناسب عند الحاجة.// انتهى//15:42ت م0060