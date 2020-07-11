الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغًا عن احتجاز مقيم من الجنسية البنجلاديشية من قبل مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ (25,000) ريال لإخلاء سبيله، وقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث -بفضل الله- من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق (بحي لبن ) وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم (ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع).كما أوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على (17) وافداً من الجنسية البنجلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية (بحي العمل ) امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (20,000) ريال.وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.//انتهى //15:51ت م0062