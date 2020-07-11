سكاكا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسقالت صحة الجوف أن عدد مراجعي المراكز الصحية على مستوى منطقة الجوف خلال النصف الأول لعام 2020م بلغ 420913 مراجعاً ، حيث استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغ عددها 61 مركزاً صحياً موزعة في مدن ومحافظات وقرى المنطقة والتي تحوي على عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة.وأشارت صحة الجوف إلى أن المراكز الصحية تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل ، لافتةً النظر إلى أنه تم تجهيز جميع المراكز بالإجراءات الإحترازية الوقائية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، حيث تم إعتماد نقاط الفرز البصري منذ بداية الجائحة، ووضع ملصقات تعليمات الإلتزام بالمسافة ، إضافة إلى ما تقدمه المراكز من توعية صحية لمراجعيها حول الإجراءات الوقائية من الفايروس.وبينت صحة الجوف أن المراكز الصحية بالمنطقة خلال فترة منع التجول أطلقت العديد من المبادرات لخدمة المراجعين عن بعد حيث قامت بإطلاق مبادرة توصيل الدواء خاصة للأمراض المزمنة، كما تتابع مرضاها الذي يعانون من أمراض مزمنة والتواصل معهم لاستلام علاجهم أو إرسال رسالة لهم لاستلامها عن طريق برنامج وصفتي، إضافة إلى ما تقوم به من متابعة المتخلفين عن مواعيد التطعيمات والتواصل معهم لأخذ تطعيمات أطفالهم.كما قامت المراكز الصحية بالمنطقة بالمشاركة في الحملات المجتمعية لتوعية المجتمع والعمالة الوافدة وعمليات المسح النشط وعمليات الفرز البصري في مداخل المنطقة وفي مساكن الوافدين ، كما خصصت 8 مراكز لعملية المسح الموسع و 8 مراكز ( تطمن ) .// انتهى //17:21ت م0083