الأحساء 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واستفتح جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء بعد غدٍ القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في طلب الالتحاق بها في نظام البكالوريوس ونظام الدبلوم (الانتظام فقط)، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس القادم، عبر بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة.وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان ضرورة متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ، والاطلاع على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية، والحرص على تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على بوابة القبول الإلكتروني، والعناية باختيار الرغبات بكل دقة وعناية حسب رغبة المتقدم، حيث لن تكون هناك إمكانية لتعديل للرغبات بعد إغلاق بوابة التقديم.وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية، وبحسب النسبة الموزونة للمتقدمين، وبناءً على رغباتهم التي يتم اختيارها تسلسلياً، حيث سيقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى -وهي الرغبة الأولى- وحتى الأدنى في حال انطباق شروط القبول المحددة في الجدول ونسب القبول للكليات المعلن عنه في موقع الجامعة.وحول آلية اختيار الرغبات بيّن الدكتور الفريدان أنه يجب على المتقدمين من (الطلاب) الاختيار من (27) رغبة (لخريجي الثانوية- القسم العلمي)، و (10) رغبات (لخريجي الثانوية- القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي)، وأما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من (28) رغبة (لخريجات الثانوية- القسم العلمي)، و (10) رغبات (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم).وأكد على اختيار الرغبات المناسبة لقدرات الطالب وميوله دون الانسياق وراء أي ضغط اجتماعي، وفي حال عدم اختيار الرغبات المحددة جميعها أو عدم اكتمالها فإن طلب القبول يعد غير مكتمل، ومن ثم يُستبعد من المفاضلة، مشيرًا إلى أن المتقدمين بإمكانهم تعديل رغباتهم شخصياً قبل إغلاق البوابة الإلكترونية لتقديم الطلبات.وأوضح الدكتور الفريدان أن الطلبة الذين لا يُقبلون خلال الدفعة الأولى فإنهم لا يحتاجون إلى إجراء أي تنشيط أو غيره، وأن عليهم انتظار الدفعات اللاحقة حسب ترتيب تسلسهم في الانتظار مع زملائهم، وفي حال انطباق شروط القبول عليهم، وتوفر مقاعد شاغرة، سيظهر قبولهم في الدفعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، أو ربما لا يُقبلون نهائيًّا لاكتمال الأعداد، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت فريقًا تقنيًّا مختصًّا لتقديم الدعم الفني عند وجود أي تعثر أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني banner@kfu.edu.sa// انتهى//17:23ت م0084