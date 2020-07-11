الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسيواصل مركز إدارة الأزمات في كثير من المهام، حيث يعدّ المركز غرفة العمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام وزارة الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يُشكل نقطة التواصل للجهود المتواصلة لمركز الصحة للتصدي لفيروس كورونا الجديد covid-19 والحد من انتشاره ، فيما ينفذ مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الوطني تنفيذ الإجراءات الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني.ويعدّ المركز نقطة الاتصال بجميع الفروع للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة التي ترتبط بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات الصحية الأخرى الحكومية والخاصة.ويتولى المركز الإشراف على متابعة جميع الأحداث الصحية ورصدها المؤثرة على صحة الأفراد وقد تتسبب في إصابات جماعية سواءً كانت أمراضا معدية أو حرائق أو حوادث بشرية، إضافةً إلى متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وفي حال الاحتياج للدعم من مستوى أعلى فإنه يتم تفعيل المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث.كما أن المركز لايقتصر دوره على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط ، بل يتعدى ذلك إلى الأهم وهو معرفة مسبباتها والعمل على منعها، وهذا أحد أهم أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث، حيث يُجرى حصر دوري للمخاطر في المنشآت الصحية وخارجها على مستوى المناطق، وتحليل أسبابها وإعداد التقارير الدورية لها، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث بسبب تلك المخاطر والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها.ويتيح المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية التواصل مباشرة بعشرين مركزا في مناطق المملكة (مركز في كل منطقة صحية) ، وتشرف المراكز في المناطق على المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتتعامل مع الأحداث فيها، ويتم التصعيد للمركز الوطني في حال الحاجة للدعم، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتحديداً الهدف الإستراتيجي الثالث" الحد من المخاطر الصحية "// انتهى //17:25ت م0085