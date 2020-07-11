عمّان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم أن الأردن تعدّ من الدول الآمنة والوضع الوبائي فيها تحت السيطرة، لافتا النظر إلى أن "دولاً كثيرة طلبت من الأردن استقبال المرضى جراء الوضع الوبائي المطمئن".وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء برنامج السياحة العلاجية واستقبال المرضى القادمين للأردن : إن وزارة الصحة الأردنية لعبت دورا رئيسيا في السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن السياحة العلاجية لن تؤثر على عودة الأردنيين من الخارج .وأضاف أنه اعتُمد 20 مستشفى خاصا لاستقبال السياح القادمين إلى الأردن للعلاج، وفق الشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة الأردنية .//انتهى//17:28ت م0087