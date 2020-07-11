جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن المجموعة تعمل حالياً على تنفيذ 57 مشروعاً في جمهورية مصر العربية بمبلغ 3.8 مليار دولار، مؤكداً حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع معاليه - عبر تقنية الفيديو - مؤخراً, مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط، الذي ناقش الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 واستعداد البنك للمساهمة في توفير تمويل لمصر بمبلغ 126 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لمحاربة الجائحة.وقد ساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بتقديم 200 مليون دولار لدعم الحكومة المصرية لاستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل خلال جائحة كورونا، كما تعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر للنظر في توفير التمويلات اللازمة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم رأسمالها العامل.وبين معالي الدكتور حجار أن شراكة المجموعة مع مصر أسفرت على المدى الطويل عن تقديم تمويلات بلغت حتى الآن 12.8 مليار دولار, شملت قطاعات الطاقة والتنمية الحضرية والصناعة والتعدين والنقل والصحة والتعليم والزراعة والري وتمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك من مشاريع بناء القدرات وتطوير صناعة التمويل الإسلامي.// انتهى //17:28ت م0088