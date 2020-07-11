عام / جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق غداً بوابة القبول الإلكتروني "عزز"
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
تطلق عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز غداً بوابة القبول الإلكتروني "عزز" لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1442 هـ، وينتهي بنهاية شهر ذي القعدة الجاري .
ودعت الجامعة أبناءها من الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها الراغبين في التقدم للقبول إلى ضرورة الدخول على بوابة القبول الإلكتروني على الرابط https://adm.kau.edu.sa) في المواعيد المحددة لإدخال البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة ، وكذلك التقيد بمواعيد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية كما هو محدد في تذكرة المراجعة التي تظهر للمرشحين للقبول.
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