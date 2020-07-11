جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستطلق عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز غداً بوابة القبول الإلكتروني "عزز" لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1442 هـ، وينتهي بنهاية شهر ذي القعدة الجاري .ودعت الجامعة أبناءها من الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها الراغبين في التقدم للقبول إلى ضرورة الدخول على بوابة القبول الإلكتروني على الرابط https://adm.kau.edu.sa) في المواعيد المحددة لإدخال البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة ، وكذلك التقيد بمواعيد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية كما هو محدد في تذكرة المراجعة التي تظهر للمرشحين للقبول.//انتهى//17:53ت م0091