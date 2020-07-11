القاهرة 20 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسواصلت تشكيلات من القوات المسلحة المصرية اليوم تنفيذ إحدى مراحل المناورة " حسم 2020 " بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.وبدأت المرحلة بتنفيذ القوات الجوية مجموعة من الضربات المركّزة لمراكز القيادة للعدو بالتزامن مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ، كما نفذت وحدات من البحرية رمايات للمدفعية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية .كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة على هدف ساحلي باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز " ميسترال "، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ، فضلاً عن تنفيذ رمايات صاروخية من جانب إحدى التشكيلات الجوية بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ساتر الحماية الجوية من وسائل الدفاع الجوي .واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعددٍ من صواريخ "الهاربون" و"الهاربون المكبسل" من المدمرات والغواصات، كما قامت طائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.// انتهى //17:56ت م0094