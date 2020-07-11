الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة غداً النسخة الثانية للبرنامج التدريبي دورة "وصفة النشاط البدني" عن بُعد.ويحاضر بالبرنامج المحاضر والحكم الوطني محمد باسودان، ويشمل عدة محاضرات تهدف للتعريف بمفهوم اللياقة البدنية وكيفية ممارسة النشاط البدني ومدى ارتباطه برياضة الريشة الطائرة وبعض الفوائد الصحية الناتجة عن ممارستها، إضافة للتعريف بالأسس التي تُبنى عليها برامج النشاط البدني والقواعد اللازم مراعاتها خلالها.ويأتي برنامج وصفة النشاط البدني ضمن البرامج التدريبية التي طرحها الاتحاد مؤخراً ضمن مبادراته لدعم رياضة الريشة الطائرة وتطويرها وتأهيل الكوادر الخاصة بها محلياً.// انتهى //17:59ت م0095