الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسشهدت منصة التدريب الصيفي "عن بُعد" لشاغلي الوظائف التعليمية تسجيل أكثر من 300 ألف متدرب ومتدربة، وذلك بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في مدة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة بإشراف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي.ويندرج تحت هذه المرحلة 28 برنامجاً تربوياً و تقنياً و تخصصياً لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، وتفويض 7 إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب، حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.وتتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.ويعتمد أسلوب التدريب الإلكتروني المستخدم في هذه المرحلة على "التدريب المتزامن"، عملاّ بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19:covid 19)، وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الصُّعد كافة.وكانت الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية قد غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث دُرّب أكثر من 340 ألف متدرب ومتدربة من خلال 1500 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع 9 جامعات سعودية، إضافةً إلى برامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.// انتهى //18:02ت م0096