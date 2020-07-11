تبوك 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حقل سلسلة من الكلمات والدروس الوعظية يقدمها عدد من الدعاة , وذلك بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء في عدد من جوامع المحافظة ومساجدها .وأوضحت الجمعية أن هذه الدروس -التي تنطلق مساء اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم- تشمل كثيرا من الكلمات، ومنها تفسير جزء عم، وشرح كتاب الفقه الميسر، والشمائل المحمدية، وقصص الأنبياء، والملخص الفقهي، وأخصر المختصرات، والأصول الثلاثة، وعمدة الأحكام .وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الأسبوعية والجهود والمناشط التي تنفذها جمعية الدعوة بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //18:04ت م0097