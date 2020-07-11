ثقافي / جمعية الدعوة بحقل تنفذ سلسلة من الدروس والكلمات الوعظية
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
تبوك 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حقل سلسلة من الكلمات والدروس الوعظية يقدمها عدد من الدعاة , وذلك بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء في عدد من جوامع المحافظة ومساجدها .
وأوضحت الجمعية أن هذه الدروس -التي تنطلق مساء اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم- تشمل كثيرا من الكلمات، ومنها تفسير جزء عم، وشرح كتاب الفقه الميسر، والشمائل المحمدية، وقصص الأنبياء، والملخص الفقهي، وأخصر المختصرات، والأصول الثلاثة، وعمدة الأحكام .
وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الأسبوعية والجهود والمناشط التي تنفذها جمعية الدعوة بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
// انتهى //
18:04ت م
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