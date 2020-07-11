تبوك 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً برنامجاً تثقيفياً بعنوان " فن الحوار و الإقناع " الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف الرجال والنساء، وسيركز على عدد من المحاور والمفاهيم الهادفة إلى تنمية وإكساب المشاركين مهارات الحوار والإقناع، وتطوير التواصل الفعال بين جميع أفراد المجتمع وفئاته, مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجمعية وتنفذها " عن بُعد " بهدف توعية الأسرة والمجتمع، وتعزيز المفاهيم التربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة.// انتهى //18:46ت م0111