ثقافي/ جمعية "بصائر" بنجران تنظم غداً محاضرة عن "دور الوالدين في تحصين أفكار الأسرة"
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
نجران 20 ذو القعدة 1441هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "دور الوالدين في تحصين أفكار الأسرة" بجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد الشمالي بمدينة نجران.
وتأتي المحاضرة -التي تُقام بعد صلاة العشاء- ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.
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18:47ت م
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