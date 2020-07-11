نجران 20 ذو القعدة 1441هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "دور الوالدين في تحصين أفكار الأسرة" بجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد الشمالي بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة -التي تُقام بعد صلاة العشاء- ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.//انتهى//18:47ت م0112