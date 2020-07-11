القاهرة 20 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسرحّبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.وأثنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم على الجهود الليبية والأممية والدولية التي أفضت إلى الوصول إلى هذه النتيجة، مما يُمكّن من عودة عمليات إنتاج النفط وتصديره لصالح جميع الليبيين بشكلٍ عادل ويتسم بالشفافية.وجدد البيان دعوة الجامعة العربية إلى الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ومقدراته والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية، وبما يسهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية لجموع الليبيين، ويدفع بجهود الوصول إلى تسوية سياسية وطنية خالصة للأزمة الليبية.// انتهى //18:57ت م0113