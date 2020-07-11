إسلام آباد 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعربت باكستان عن تعازيها لنيبال في الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن السيول والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخراً.وأوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في بيان اليوم أن بلاده تقف مع حكومة نيبال وشعبها، وتعبّر عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء السيول والانهيارات الأرضية.من جهة أخرى أكد مسؤولون في نيبال اليوم أن السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن سلسلة الأمطار الغزيرة قد أودت بحياة 23 شخصًا على الأقل وشردت آلافًا آخرين في غرب البلاد.// انتهى //19:16ت م0116