عام / أمانة محافظة جدة تعلن عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال
السبت 1441/11/20 هـ الموافق 2020/07/11 م واس
جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس
أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير مايزيد عن 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع .
ويأتي المشروع ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية .
ووُقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع ل ٣٠ شهراً ، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية .
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19:30ت م
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