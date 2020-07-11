أبها 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستعدّ رياضة الدراجات الهوائية من أبرز الرياضات التي تجمع بين التكامل البدني والنفسي والثراء المعرفي الذي توفره المواقع السياحية والتراثية التي تحتضن هذه المسابقات في جميع دول العالم.وفي #مهرجان_صيف_عسير_2020 تمثل فعاليات الدراجات الهوائية -التي تنظمها أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها- إحدى أبرز الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة الذين حرصوا على الاستمتاع بالفعاليات التي تقدم هذا العام تحت شعار" # مرحبا ألف .. تنزه بحذر" في المحافظات الواقعة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من محافظة ظهران الجنوب إلى مركز" البشائر" بمحافظة بلقرن شمالا ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس" كورونا" المستجد، حيث تُقاس درجات الحرارة لمستخدمي الدراجات الهوائية و تُعقّم الدراجات الهوائية قبل الاستخدام وبعده، وتُحدَّد علامات أرضية ومسارات منظمة لتحقيق التباعد الاجتماعي في مواقع عربات بيع الطعام المتنقلة، إضافة إلى تحقيق التباعد الاجتماعي بتوعية الزائرين وتوجيههم للفعالية من قبل الفرق التطوعية المشاركة.وتتوزع مسارات الدراجات الهوائية على أربعة مواقع سياحية في منطقة عسير، وهي: مسار السحاب الذي يقع في مركز " السودة " على مسافة ٣٥٠٠ متر، ومسار محافظة " النماص" الذي يمتد على مسافة ٢٠٠٠ متر، ومسار متنزه " الحبله" لمسافة ٢٠٠٠ متر ، ومسار " المطار" على مسافة ١٣٠٠ متر.وحرصت أمانة منطقة عسير والجهات ذات العلاقة على اختيار مواقع المسارات بدقة، حيث يمر بعضها وسط غابات العرعر والنبات الجبلية العطرية التي تشكل مع السحاب الذي يغطيها لوحة فنية حالمة، إضافة إلى تعريف المشاركين بأبرز المعالم الحضارية والتراثية التي تتوزع على جنبات المسارات، وهو ما يحقق أبرز أهداف الفعالية في توفير نشاط سياحي يجمع بين المتعة والثقافة .وجهزت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها مواقع المسارات منذ وقت مبكر، حيث قُسّمت المسارات إلى ثلاثة أقسام ( A , B , C ) ، وتشمل منطقة المواقف و منطقة الفعاليات ومسار الحركة البديل ، ومسار دراجات بعرض أربعة أمتار ، ومسارا خاصا بالمشي ، وعشرات اللوحات الإرشادية ومئات العلامات الأرضية لتوضيح المسارات الحركية لحفظ السلامة، وموقفا لسيارات فرق التنظيم والصيانة، وحاويات نفايات على طول المسار.ولم تقتصر الفعالية على المشاركين، حيث وُفرت جوانب ترفيهية للحضور منها دراجات هوائية للتنزه والتأجير برسوم رمزية ، وعربات بيع طعام متنقلة ، وجلسات على خمس إطلالات جذابة ، وتجهيز مواقع تعكس هوية المنطقة .يذكر أن فعاليات الدراجات الهوائية ستستمر لمدة شهر قابلة للتمديد من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً يومياً .// انتهى //19:32ت م0120