الجزائر 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم، عن تسجيل 470 إصابة جديدة ليرتفع العدد 18712 حالة خلال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن احصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1004 وفاة.وأشار إلى تسجيل مغادرة 251 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 13375 حالة.// انتهى //19:36ت م0121