جدة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأكملت جامعة الملك عبدالعزيز جاهزيتها لفتح ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرامج الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ المقبل 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ ، حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.وأعلنت الجامعة بداية استقبال طلبات القبول من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية "ﻋﺰﺯ" (https://adm.kau.edu.sa/Login.aspx) .وتعدّ تلك المدة هي أول مرحلة في رحلة القبول ممثلة في مرحلة التقديم ، حيث يُتاح المجال لخريجي الثانوية أو ما يعادلها عبر بوابة القبول "عزز" خلال المدة الزمنية المحددة والمعلنة ، ويكون متاحا إجراء أية تعديلات في الرغبات والبيانات ، إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية وذلك خلال المدة من يوم السبت الموافق 1441/11/27من شهر ذي القعدة حتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 من شهر ذي القعدة الحالي ، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين يوم الاثنين بتاريخ 1441/12/6، وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة "عزز" ، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي ، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.وأكد معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات ، وتقديم الخدمات بيسر وجودة ، لافتاً النظر إلى أن القبول إلكتروني في جميع المراحل الأربع المقررة ، بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند تسلّم البطاقة الجامعية .ونوه معاليه بأن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لجميع الطلاب والطالبات، وذلك عبر مواقعهم الإلكترونية على بوابة القبول "عزز" ، مما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائي ، مؤكداً أن الجامعة حافظت على أعداد المقبولين للعام الدراسي القادم في مستوى العامين الماضيين .من جهته أشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني إلى إتاحة برامج وتخصصات جديدة للعام الدراسي القادم تتوائم مع التطورات الحديثة وتلبي الاحتياجات المتنامية على بعض المجالات المتسقة مع رؤية المملكة 2030 ، إذ تتضمن مسارات العام الدراسي المقبل المسار العلمي الصحي بحسب الشروط المعتمدة ، والقبول المباشر في الكليات البيئية "كلية الأرصاد والبيئة، وكلية علوم الأرض، وكلية علوم البحار" بحسب الشروط المعتمدة ، ومسار تسريع الموهوبين بحسب الشروط المعتمدة ، ومسار طالبات ذوي الإعاقة السمعية بحسب الشروط المعتمدة ، إضافة إلى المسارين المعمول بها في الأعوام الماضية وهي : المسار العلمي ، والمسار الإداري الإنساني .ودعا جميع المتقدمين الراغبين في التعرف على المزيد من المعلومات عن التخصصات والمسارات المتاحة للقبول لهذا العام وللإجابة على الأسئلة المتكررة مراجعة بوابة القبول "عزز" ، وفي حال وجود استفسارات عن القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عن بُعد عبر وسائل التواصل الآتية : نظام الاستفسارات عن طريق بوابة القبول الإلكتروني "عزز" ، والاتصال الصوتي (سكايب) للطلاب @admissionskype ، وللطالبات @admissionskype_g، وحساب منصة تويتر ِ@admissionweb، وكذلك عبر الاتصال على مركز التواصل والمعلومات الرقم الموحد 8001169528 .وبيّن أنه يتعذر على الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل استقبال المراجعين طيلة مدة التقدم للقبول بالجامعة ، وذلك بناء على التوجيهات والإجراءات الاحترازية لعودة العمل تدريجياً للتحوّط من فيروس كورونا المستجد ، وتقتصر خدمة المراجعين عبر الوسائل الإلكترونية ، علماً أن عمادة القبول والتسجيل سخّرت جميع إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال مدة القبول ، متمنياً لجميع المتقدمين والمتقدمات التوفيق والسداد .//إنتهى//19:52ت م0124