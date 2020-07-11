كينشاسا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسقدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيليستين توندا استقالته اليوم إثر خلاف مع رئيس البلاد بشأن مشروعات قوانين ستمنح السياسيين مزيداً من السيطرة على الملاحقات الجنائية.ولم يذكر توندا سبباً لاستقالته في بيان نقله التلفزيون الرسمي.وكان رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية سيلفستر إيلونجا قد أعرب خلال شهر يونيو الماضي عن احتجاجه على اعتقال وزير العدل في حكومته لمدة وجيزة، وهدد باستقالة الحكومة الائتلافية على خلفية ما حدث.وقال رئيس الوزراء حينها: "هذا الحادث الخطير وغير المقبول من شأنه أن يضعف استقرار أداء المؤسسات وتناغمها، وقد يؤدي إلى استقالة الحكومة ".// انتهى //20:49ت م0127