رفحاء 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستنظم جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً، ندوة بعنون "فن التعامل مع الضغوط الأسرية" للنساء، ضمن فعاليات "صيف ملاذ"، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة مساءً.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية متعب الشمري، أن الندوة التي تقدم مجاناً هي مخصصة للنساء، للمدربة حمدية بطي، وستبث الندوة مباشرة عبر حساب الجمعية في "تويتر" وبرنامج "ZOOM"،على الرابط: https://cutt.us/3GOUg، وتهدف إلى التثقيف في كيفية التعامل مع الضغوط الأسرية ،حيث تشمل الندوة محاور عدة تتركز على مكونات الضغوط،وأنواعها ،والاستجابة لها وتأثيرها ،والتعامل معها.// انتهى //21:03ت م0131