السيح 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لمعلمي ومعلمات التعليم العام، وذلك بالتعاون مع المركز لوطني للتطوير المهني والتعليمي في وزارة التعليم.وتشتمل البرامج التدريبية التي تعقد بكلية التربية في مقر الجامعة بمدينة السيح، على جملة من البرامج التطويرية النوعية التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية، وتهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي في ضوء المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات للإسهام في تجويد نواتج التعلم ، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.ودعت الجامعة المعلمين والمعلمات الراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية الصيفية إلى التسجيل عبر الرابط : http://str.t4edu.com/// انتهى //21:04ت م0132