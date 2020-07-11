ظهران الجنوب 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأطلقت لجنة التنشيط السياحي الفرعية بمحافظة سراة عبيدة عصر اليوم, معرض الأسر المنتجة تحت شعار "بأيدينا ننتج" بحديقة مرحبين وسط المحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية وبلدية المحافظة.ويأتي المعرض الذي يستمر عدة أيام, ضمن مبادرة نشامى عسير التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.ويهدف المعرض إلى خدمة الأسر المنتجة وتوفير ما يحتاجه زوار المحافظة من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها محافظة سراة عبيدة.// انتهى //21:05ت م0133