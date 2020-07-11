تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 375 مهاجراً غير شرعي، في عمليات متفرقة.وأفاد مصدر أمني تونسي في تصريح اليوم، أنه جرى ضبط ثلاثة مراكب بشواطئ محافظة صفاقس، كانت تقل 155 مهاجراً غير شرعي، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا.من جهته، أعلن مسؤول آخر بالحرس البحري التونسي إيقاف 220 مهاجراً غير شرعي في تسع عمليات متفرقة، مضيفاً أن المهاجرين كانوا يستعدون للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.وقد احتفظ بالمجموعات المهاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //21:51ت م0138