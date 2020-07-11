باماكو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأٌعلن في مالي اليوم ارتفاع حصيلة أعمال العنف التي وقعت أمس جراء المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى أربعة قتلى، و70 جريحاً.وأكد رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي في تصريح له خلال زيارته لامستشفى الذي يتعالج فيه عشرات الجرحى سعيه إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت، وأنه والرئيس كيتا سيظلان منفتحين على الحوار.// انتهى //21:52ت م0139