عرعر 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة.وشدد سموه على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.كما وجه سموه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.// انتهى //21:56ت م0141